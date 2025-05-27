Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor?

Ancak 27 Mayıs Salı günü, Papara'ya operasyon düzenlendiği duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, PPR Holding AŞ olmak üzere 10 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı yer alırken ayrıca şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı yer aldı.