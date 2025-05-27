Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor?

Papara kullanıcıları, 27 Mayıs günü itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı. Papara Elektronik Para AŞ'ye, "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı gerekçesi ile operasyon düzenlendi. Papara müşterileri ise ''Papara çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorularını peş peşe sıraladı.

Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor? - 1

En çok kullanılan elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara'nın uygulamasına girilmediği belirtiliyor. Papara'ya 27 Mayıs günü operasyon düzenlenmesi ardından kullanıcıların yaşadıkları erişim sorunu ise ''Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor?'' gibi soruları da beraberinde getirdi. Papara'da son durum...

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Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor? - 2

PAPARA'DA SORUN MU VAR, YASAKLANDI MI?

Papara uygulamasını kullananlar, 27 Mayıs günü platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Açılan ekranda kullanıcıların karşısına '' İçerikler yüklenirken bir hata oluştu.'' ibaresi çıkıyor.

Konuya dair resmi açıklama henüz gelmiş değil.

Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor? - 3

Ancak 27 Mayıs Salı günü, Papara'ya operasyon düzenlendiği duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, PPR Holding AŞ olmak üzere 10 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı yer alırken ayrıca şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı yer aldı.

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