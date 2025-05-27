Papara'da sorun mu var, çöktü mü? Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor?
Papara kullanıcıları, 27 Mayıs günü itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı. Papara Elektronik Para AŞ'ye, "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı gerekçesi ile operasyon düzenlendi. Papara müşterileri ise ''Papara çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorularını peş peşe sıraladı.
En çok kullanılan elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara'nın uygulamasına girilmediği belirtiliyor. Papara'ya 27 Mayıs günü operasyon düzenlenmesi ardından kullanıcıların yaşadıkları erişim sorunu ise ''Papara yasaklandı mı, neden girilmiyor?'' gibi soruları da beraberinde getirdi. Papara'da son durum...