Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi

PARA TRANSFERİNİN AÇIKLAMA KISMINDA TEHDİT ETTİ

Yangın çıkan dairede oturan M.B’nin olay sırasında il dışında olduğunu belirleyen ekipler, M.B. ile yaptıkları telefon görüşmesindeki yangını eski erkek arkadaşı M.Ö'nün çıkarmış olabileceği, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ilişkin video kayıtları ve hesabına para atan bu kişinin, dekontun açıklama kısmına tehditlerle beraber her şeyi yaktım şeklinde yazdığı yönündeki beyanları üzerine M.Ö’yü gözaltına aldı.