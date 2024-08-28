Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, eski sevgilisini banka hesabına yaptığı para transferinin açıklama bölümünde tehdit edip, evini kundakladı. Harekete geçen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına aldı. M.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi - 1

İstanbul Esenyurt’ta eski sevgilisinin evinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 25 Ağustos günü Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda bulunan bir sitedeki dairede gece saatlerinde çıkan ve dumandan etkilenen 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı yangınla ilgili çalışma yaptı.

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Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi - 2

PARA TRANSFERİNİN AÇIKLAMA KISMINDA TEHDİT ETTİ

Yangın çıkan dairede oturan M.B’nin olay sırasında il dışında olduğunu belirleyen ekipler, M.B. ile yaptıkları telefon görüşmesindeki yangını eski erkek arkadaşı M.Ö'nün çıkarmış olabileceği, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ilişkin video kayıtları ve hesabına para atan bu kişinin, dekontun açıklama kısmına tehditlerle beraber her şeyi yaktım şeklinde yazdığı yönündeki beyanları üzerine M.Ö’yü gözaltına aldı.

Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi - 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi - 4

Bu arada, itfaiye ekiplerinin yangının kundaklama nedeniyle çıktığı yönünde tespit yaptığı belirtildi.

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