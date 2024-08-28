Para transferine düştüğü notla tehdit etti, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, eski sevgilisini banka hesabına yaptığı para transferinin açıklama bölümünde tehdit edip, evini kundakladı. Harekete geçen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına aldı. M.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Esenyurt’ta eski sevgilisinin evinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 25 Ağustos günü Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda bulunan bir sitedeki dairede gece saatlerinde çıkan ve dumandan etkilenen 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı yangınla ilgili çalışma yaptı.