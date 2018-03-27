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Paraşütçü komandolar hünerlerini sergiledi

Anadolu Ajansı

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ve Türkiye'de hava indirme kabiliyetine sahip Kayseri 1. Komando Tugayı'nın askerleri, gökyüzünde hünerlerini gösterdi.

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    Teröristlerin korkulu rüyası paraşütçü komandolar, hava indirme alanındaki yetenekleriyle göz dolduruyor.
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    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden 1. Komando Tugayı Komutanlığı'nın paraşütçü komandolar eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.
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    Terörle mücadelede yıllardır iç güvenlik operasyonlarından etkin şekilde görev alan komandolar, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.
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    Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin "isimsiz kahramanları" olarak bilinen komandolar, askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi.
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    Eğitim programı kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Karasazlık bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, C-160 ve C-130 tipi nakliye uçaklarıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan 100 tam teçhizatlı paraşütçü komando, senaryo gereği düşman bölgesi seçilen bölgeye geldi.
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    Karasazlık bölgesine paraşütle atlayan askerler yerde güvenli alana konuşlandıktan sonra aynı uçaklardan paraşüte bağlı mühimmat ve araç atıldı.
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    Daha sonra mühimmat ve araçlar kullanıma hazır hale getirildi.
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    Düşman bölgesindeki köprülerin tahrip edildiği tatbikatın ilk bölümü, terörist unsurların imha edilmesiyle son buldu.
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