Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesediyle ilgili çalışma tamamlandı. Bazı uzuvları eksik olan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim'de yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü - 2

Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü - 3

Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü - 4

BEBEK CESEDİNE ULAŞILAMADI

Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı.

Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü - 5

Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER