Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü
Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesediyle ilgili çalışma tamamlandı. Bazı uzuvları eksik olan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim'de yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.