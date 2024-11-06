Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.