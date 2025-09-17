Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı
Diyarbakır'da Pardon filmini hatırlatan bir olay yaşandı. 2016'da gerçekleşen soygun nedeniyle 60 yıl hapis cezasına çarptırılan adam sekiz yıl hapis yattı. Kulak ve burnunu yapısı, görüntüdeki hırsızdan farklı olduğu belirlenen adam yıllar sonra tahliye edildi.
Diyarbakır'da gerçekleşen bir hırsızlık olayı nedeniyle tutuklanan adam, sekiz yıl cezaevinde yattıktan sonra alınan iki raporla tahliye edildi.
Olay 2016 yılında yaşandı.
Mehmet Hüseyin Aydemir isimli kişi, bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alındı.