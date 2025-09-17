Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

Diyarbakır'da Pardon filmini hatırlatan bir olay yaşandı. 2016'da gerçekleşen soygun nedeniyle 60 yıl hapis cezasına çarptırılan adam sekiz yıl hapis yattı. Kulak ve burnunu yapısı, görüntüdeki hırsızdan farklı olduğu belirlenen adam yıllar sonra tahliye edildi.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

Diyarbakır'da gerçekleşen bir hırsızlık olayı nedeniyle tutuklanan adam, sekiz yıl cezaevinde yattıktan sonra alınan iki raporla tahliye edildi.

Olay 2016 yılında yaşandı.

Mehmet Hüseyin Aydemir isimli kişi, bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

60 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aydemir kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve kasten yaralama suçlamalarıyla tutuklandı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyip, olay tarihinde de Muş'ta olduğunu belirten Aydemir, suçlamayı reddetse de hakkında açılan davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

YARGITAY KARARI ONADI, AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Aydemir'in cezası daha sonra Yargıtay'da onandı.

Cezaevindeyken de suçsuz olduğunu ısrarla söyleyen Aydemir, 2023'te açlık grevine başladı.

Bunun üzerine avukatı İhsan Çelik, görüntüleri ve Aydemir'in fotoğraflarını, Ankara'da bir kriminal laboratuvarına gönderdi.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

İLK RAPOR: AYNI ŞAHIS OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İlk rapor 28 Kasım 2023'te çıktı.

Raporda, "İnceleme konusu görüntülerde suça karışan şahsın sanık ile aynı şahıs olmadığı mukayesesi yapılmış olup kaba hatlarıyla şahıslar arasında fiziksel benzerlikler olduğu görülmüştür." denildi.

Aynı raporda, "Ancak detaylı incelemeler yapıldığında 15 adet yüksek ayırt edici nitelikte farklılıklar tespit edildiği yüksek ayırt edici derecesi için en az beş parametre olması gerekirken, 15 parametre sonucunda mukayese edilen şahısların aynı şahıs olmadığı tespit edildiği." ifadelerine yer verildi.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

SEKİZ YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Bu raporun ardından yeniden yargılama yapıldı.

Bu sırada Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı.

Jandarmanın raporunda, "Görüntülerde belirtilen şahıs ile fotoğrafları gönderilerek Mehmet Hüseyin Aydemir olduğu belirtilen şahsın kuvvetle muhtemel farklı kişiler olduğu" ifadeleri yer aldı.

Aydemir bu rapor üzerine 18 Ocak 2024 günü tahliye edildi.

Aydemir ile ilgili 29 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda da "1 No'lu şahsa ait görüntü örnekleri ile Mehmet Hüseyin Aydemir'e ait görüntü örneklerinin mukayeselerinin kısmi farklılıklar gösterdiği." ifadeleri yer aldı.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

"BURUN VE KULAK YAPISI UYUMLU DEĞİL"

26 Aralık 2024'te yapılan duruşmada ise mahkemenin sanığa ilişkin yaptıkları gözlemin ardından karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın burun yapısı ile olayı gerçekleştiren kişi olarak güvenlik kamerasına yansıyan kişinin burun yapısının yine sanığın kulak yapısı ile görüntülerdeki kişinin kulak yapısının birbiriyle uyumlu olmadığı,

Yüz hatları ve boy kilo bakımından sanık ile görüntülerdeki kişinin birbirine benzedikleri ancak yüz hatları ve karakteristik iz olan burun, kulak gibi yapıların ve bunlardaki kıvrımların birbirleri ile uyumlu olmadığı görülmüş,

Bu nedenle sanık hakkındaki mahkememiz önceki hükmünün iptali ile sanık hakkında oluşan yeni durum ve bilirkişi raporları doğrultusunda eylemi gerçekleştiren kişinin aynı kişi olmamaları nedeniyle isnat edilen suçların sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle, sanığın beraatine karar verilmiştir."

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

17 MİLYONLUK TAZMİNAT BAŞVURUSU

Aydemir'in avukatı İhsan Çelik, müvekkilinin sekiz yıl boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyledi.

Avukat Çelik, Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonluğu Başkanlığı'na 7 milyon lirası maddi, 10 milyon lirası ise manevi olmak üzere toplam 17 milyon lira tazminat başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

AKILLARA PARDON FİLMİ GELDİ

Diyarbakır'da yaşanan olay Pardon filmini akıllara getirdi.

Fehan Şensoy ve Rasim Öztekin'in başrollerini oynadığı film, bir cinayet olayında yanlış teşhisten dolayı cezaevine giren ve dört yıl hapis yatan Hasan Ersoylu'nun hayatını konu almıştı.

Suçsuz olduğu kanıtlanan Ersoylu'ya "Pardon" denilmişti.

