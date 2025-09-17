Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl hapis yattı, kulağının şekli hayatını kurtardı

"BURUN VE KULAK YAPISI UYUMLU DEĞİL"

26 Aralık 2024'te yapılan duruşmada ise mahkemenin sanığa ilişkin yaptıkları gözlemin ardından karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın burun yapısı ile olayı gerçekleştiren kişi olarak güvenlik kamerasına yansıyan kişinin burun yapısının yine sanığın kulak yapısı ile görüntülerdeki kişinin kulak yapısının birbiriyle uyumlu olmadığı,

Yüz hatları ve boy kilo bakımından sanık ile görüntülerdeki kişinin birbirine benzedikleri ancak yüz hatları ve karakteristik iz olan burun, kulak gibi yapıların ve bunlardaki kıvrımların birbirleri ile uyumlu olmadığı görülmüş,

Bu nedenle sanık hakkındaki mahkememiz önceki hükmünün iptali ile sanık hakkında oluşan yeni durum ve bilirkişi raporları doğrultusunda eylemi gerçekleştiren kişinin aynı kişi olmamaları nedeniyle isnat edilen suçların sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle, sanığın beraatine karar verilmiştir."