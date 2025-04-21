Paris'ten Silopi'ye göç: "Bu köyü yapmayı kendime misyon edindim"

"YAŞAM STANDARDI YÜKSEK BİR KÖY İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Zorlu yollardan ve tünelden geçilerek ulaşılan köye dönen Petrus Karatay, Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin kurulum aşamasında olduğunu, yol, su ve elektrik bağlantısının yanı sıra köyün yeşillendirilmesi için de büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Avrupa'da öğrendiklerini ve gördüğü imkanları köye taşımak istediğini dile getiren Karatay, "Yaşam standardı yüksek bir köy inşa etmek istiyoruz. Bunun için 2009'dan bu yana çok uğraştım. Evimi inşa ettim, yolları, suyu getirdim, çevreyi yaptım. Bu köyü yapmayı kendime misyon edindim." dedi.

Bu süreçte köydeki topraklara 7 bin fidan diktiğini, bunlar içinde yaklaşık 4 bin fıstık, 1000 ceviz, 700 zeytin, 900 üzüm, 150 badem ile kayısı ve erik ağaçları bulunduğunu belirten Karatay, köyde ayrıca arılarının da olduğunu kaydetti.

Karatay, kendilerine yetecek kadar sebze ve meyve ürettiklerini, köyün havasının, suyunun çok güzel olduğunu ifade etti.