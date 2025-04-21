Paris'ten Silopi'ye göç: "Bu köyü yapmayı kendime misyon edindim"
Silopi'de Cudi Dağı eteklerinde yer alan ve 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Aksu köyünün yıllar önce Avrupa'ya göç eden sakinleri, köylerine geri dönüyor. Petrus Karatay'ın kesin dönüş kararı almasının ardından yedi aile daha köye döndü. Paris'ten Cudi eteklerine yerleşen Karatay, "Yaşam standardı yüksek bir köy inşa etmek istiyoruz." dedi.
Avrupa'da yaşayan Keldanilerin 1990'lı yıllarda terk ettikleri Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı, Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyüne sağlanan huzur ortamıyla geri dönüşleri hız kazandı.
Keldanilerin (Katolik Süryaniler) yaşadığı Aksu köyü, yaklaşık 35 yıl önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılınca yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti.