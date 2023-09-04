Park halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul Sultangazi’de bir otomobil park halindeyken alev aldı. LPG’li olduğu belirtilen araçtaki yangın, çevredeki vatandaşlar ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Park halindeki araç alev topuna döndü - 1

Sultangazi'de park halindeki LPG’li otomobilin motor kısmından çıkan alevler esnaf ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 34 CHV 863 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

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Park halindeki araç alev topuna döndü - 2

Aracının yandığını gören sürücü bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da vatandaşlardan yardım istedi. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken çevre esnafı ise yangın tüpleri ve su dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Uğraşlara rağmen alevler sönmeyince vatandaşlar evlerinden getirdikleri yangın tüpleri ile müdahale de bulundu.

Park halindeki araç alev topuna döndü - 3

Yangın vatandaşlar tarafından güçlükle söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Tamamen söndürülen otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlatıldı.

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