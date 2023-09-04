Park halindeki araç alev topuna döndü
İstanbul Sultangazi’de bir otomobil park halindeyken alev aldı. LPG’li olduğu belirtilen araçtaki yangın, çevredeki vatandaşlar ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
Sultangazi'de park halindeki LPG’li otomobilin motor kısmından çıkan alevler esnaf ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 34 CHV 863 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.