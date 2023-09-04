Park halindeki araç alev topuna döndü

Aracının yandığını gören sürücü bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da vatandaşlardan yardım istedi. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken çevre esnafı ise yangın tüpleri ve su dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Uğraşlara rağmen alevler sönmeyince vatandaşlar evlerinden getirdikleri yangın tüpleri ile müdahale de bulundu.