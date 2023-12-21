Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı)

İstanbul Başakşehir'de bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı hırsız, park halindeki otomobilde bırakılan ve içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheli, ülkesine kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı) - 1

Başakşehir’de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

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Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı) - 2

CAMI KIRDI ÇANTAYI ALDI

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin park halindeki otomobilin yanına yaklaştığı, kelebek camını kırıp kapıyı açtıktan sonra çantayı aldığı görüldü. Şüphelinin daha sonra kullandığı sahte plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay sırasında şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin de gözcülük yaptığı ortaya çıktı.

Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı) - 3

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren Kolombiya uyruklu şüpheli Arnulfo D.R.’nin (57) ülkesine kaçmaya hazırlandığı tespit edildi.

Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı) - 4

İstanbul Havalimanında tedbir alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 4 bin 930 euro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arnulfo D.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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