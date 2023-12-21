Park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı (Kolombiyalı hırsız yakalandı)
İstanbul Başakşehir'de bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı hırsız, park halindeki otomobilde bırakılan ve içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheli, ülkesine kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Başakşehir’de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.