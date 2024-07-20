Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında!
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir parkta, gençler arasındaki tartışma cinayetle bitti. 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş, ile 16 yaşındaki H.P, yine 16 yaşında olan M.B’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Baykuş yaşamını yitirdi, H.P. yaralandı. Gözaltına alınan M.B, tutuklandı.
İstanbul’da 18 yaşından küçük üç genç arasındaki tartışma, cinayetle sonuçlandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi.
İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada daha önce tartıştıkları M.B. (16) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.
M.B. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.