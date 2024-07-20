Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında!

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şahsın beyanından uzun süredir tanışıyor oldukları, son bir kaç yıldır var olan aralarındaki husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.B. (16) isimli şahıs kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” denildi.