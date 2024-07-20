Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir parkta, gençler arasındaki tartışma cinayetle bitti. 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş, ile 16 yaşındaki H.P, yine 16 yaşında olan M.B’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Baykuş yaşamını yitirdi, H.P. yaralandı. Gözaltına alınan M.B, tutuklandı.

Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında! - 1

İstanbul’da 18 yaşından küçük üç genç arasındaki tartışma, cinayetle sonuçlandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi.

İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada daha önce tartıştıkları M.B. (16) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

M.B. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

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Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında! - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken H.P’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında! - 3

Olayın ardından kaçan M.B, polis ekipleri tarafından Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silah da M.B’nin üzerinde bulundu.

Parkta cinayet: Ölen 17, öldüren 16 yaşında! - 4

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şahsın beyanından uzun süredir tanışıyor oldukları, son bir kaç yıldır var olan aralarındaki husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.B. (16) isimli şahıs kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” denildi.

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