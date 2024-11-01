Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu

İstanbul’da bir parkta yapılan kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek can veren Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede aralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman’ın da bulunduğu 10 şüphelinin taksirle ölüme neden olma suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapsi istendi.

Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu - 1

Küçükçekmece’de sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

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Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu - 2

Fatih Mahallesi’ndeki Menekşe Sahil Parkı’nda 26 Nisan günü 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak iddianame hazırlandı.

Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu - 3

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer maktul, annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk müşteki olarak yer aldı.

Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu - 4

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

İddianamede, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yetkili isimlerin de bulunduğu 10 şüphelinin taksirle ölüme neden olma suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hakkında hapis cezası istenen isimler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman

Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman

Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban

İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan

İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman

Tesisat ustası Fayık Cansu

Tekniker Furkan Keleş
Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu - 5

MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydedildi.

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