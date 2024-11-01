Parkta çukura düşüp can verdi | 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümünde istenen cezalar belli oldu
İstanbul’da bir parkta yapılan kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek can veren Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede aralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman’ın da bulunduğu 10 şüphelinin taksirle ölüme neden olma suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapsi istendi.
Küçükçekmece’de sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
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