Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu
Antalya'da husumetli iki aile arasında çocuk parkında çıkan tabanca ve tüfekli kavgada, parkta bulunan 6 ve 12 yaşındaki iki çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis olayla ilgili üç kişiyi gözaltına alırken, dört kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.
KAÇARAK EVLENME HUSUMET DOĞURDU
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1068 Sokak üzerinde bulunan parkta dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre Yiğit A. ve Yasemin A.'nın kaçarak evlenmesinden kaynaklı aileler arasında husumet oluştu.