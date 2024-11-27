Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu

Antalya'da husumetli iki aile arasında çocuk parkında çıkan tabanca ve tüfekli kavgada, parkta bulunan 6 ve 12 yaşındaki iki çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis olayla ilgili üç kişiyi gözaltına alırken, dört kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 1

KAÇARAK EVLENME HUSUMET DOĞURDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1068 Sokak üzerinde bulunan parkta dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre Yiğit A. ve Yasemin A.'nın kaçarak evlenmesinden kaynaklı aileler arasında husumet oluştu.

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Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 2

PARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Yiğit A.'nın yakınlarını parkta gören Yasemin A.'nın yakınları araçla olay yerine geldi. Kız tarafından Yalçın K. (21) ve Murat G. (28) av tüfeğiyle, Şaban K. (46) ise tabancayla parktakilerin üzerine ateş açtı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 3

Parkta bulunan erkek tarafının yakınları ise tabancayla karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından Yalçın K., Murat G. ve Şaban K. olay esnasında kendilerini araçta bekleyen Nazif G. (44) ile uzaklaştı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 4

ÇOCUKLARA SAÇMA İSABET ETTİ

Olay sırasında parkta bulunan Yiğit A.'nın yeğenleri 6 yaşındaki E.A. ve 12 yaşındaki B.A. saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. İki çocuk yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 5

ÜÇ KİŞİ YAKALANDI, DÖRT KİŞİ ARANIYOR

Ekipler, parkta buldukları 3 boş kovan ve 2 dolu fişek üzerinde inceleme yaptı. Parktaki kaydırakta da saçma izleri olduğu belirlendi. Ekipler olay yerinde delil çalışması yaptı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 6

Kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Yalçın K., Şaban K. ve Nazif G.'yi yakaladı. Murat G. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen üç kişinin daha arandığı öğrenildi.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 7

El, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan E.A. özel hastaneye; alın, sol omuz ve sol koltuk altına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan B.A. ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 8

Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu - 9

Ensesinde kurşun yarası olduğu tespit edilen şüphelilerden Yalçın K.’nın ise tedavisi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili detaylı araştırmaları sürüyor.

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