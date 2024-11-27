Parkta kanlı düello! Husumetli aileler çatıştı: İki çocuk vuruldu

Kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Yalçın K., Şaban K. ve Nazif G.'yi yakaladı. Murat G. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen üç kişinin daha arandığı öğrenildi.