Parkta oynuyordu, yorgun mermiyle vuruldu
Bursa'da parkta oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Sol bacağından yaralanan çocuk, tedaviye alındı.
Bursa'da bir çocuk, parkta oynadığı sırada yorgun mermiyle vuruldu.
Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan bir çocuğun sol baldırına, dün saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.