"Parlak Şapkalılar" dinç kalmak için dans ediyor: "Kolesterol, tansiyon, şeker hastasıyım, hepsi düzeldi"

Büyük bir salonda daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Gün, "En büyük hedeflerimden biri huzurevlerinde gösteri yapmaktı. Oraya gitmeyi çok seviyorum. Bizi çok güzel karşılıyorlar. Müziklerimizin hepsi 70-80'li yıllara ait olduğu için dans ederken onlar da şarkının sözlerine eşlik ediyor. Gruba katılmak isteyenler oluyor. Sokakta yolumu kesip Parlak Şapkalılara katılmak isteyenler çok oluyor." ifadelerini kullandı.



İmkan sağlanırsa ülkedeki huzurevlerini gezip dans gösterisi yapmak istediklerini belirten Gün, "Gelsinler, dans etsinler, hepsinin evlerinden çıkıp gelmelerini istiyorum. Hem ruhlarına hem sağlıklarına hem de hayatlarına neşe getiren bir konumdayız. Evdekiler de bize gelsin." dedi.



Emekli eczacı 81 yaşındaki Fahire Seçkiner, Alzheimer hastası eşini terapi merkezine getirdiğinde o esnada kendisini oyalamak için bir şeyler ararken Zerrin Gün ile tanıştığını ve kendini grubun içinde bulduğunu anlattı.





