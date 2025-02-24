"Parlak Şapkalılar" dinç kalmak için dans ediyor: "Kolesterol, tansiyon, şeker hastasıyım, hepsi düzeldi"
İstanbul'da, dinç kalmak ve sosyalleşmek için bir araya gelen yaşları 65 ile 84 arasında değişen emeklilerden oluşan "Parlak Şapkalılar" isimli dans grubu, sokak ve huzurevlerinde yaptıkları gösterilerle genç dansçılara ilham verirken, akranlarına da moral aşılıyor.
Dans eğitmeni Zerrin Gün, yaş almış kişilerin daha dinç, sağlıklı ve sosyal olmaları için yaklaşık 8 yıl önce harekete geçerek, hayali olan projeyle tamamı emeklilerden oluşan "Parlak Şapkalılar" dans grubunu kurdu.
Hareketsiz bir yaşam yerine dansı tercih ederek hem bedenlerini hem ruhlarını "emekli" etmeyenlerden oluşan grup, dans serüvenlerine çaça, bachata, salsa ile başladı. Dans grubu, zaman içinde eğitimlerle 12 koreografiye ulaştı.