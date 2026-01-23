Parmağındaki yüzüğüne kadar satıp ev alacaktı, 16 yıllık birikimini dolandırıcıya kaptırdı

Parayı denkleştirmek için parmağındaki alyansına kadar sattığını anlatan Dağ, yakın çevresinden nakit ve altın borcu aldıklarını ve parayı tamamladıklarını anlattı. Anlaşmaya varıldıktan sonra altınlarını bozduğunu anlatan Ayşegül Dağ, şöyle devam ediyor:

"Tapuya geçtikten sonra eşimi aradı '950 bin yatırın' dedi ve eşim de 'tamam' dedi. Eşim göndermeye çalıştı ve banka beni aradı. Banka aradı 'tanıyor musunuz' dedi, 'hayır tanımıyorum ama ev sahibini tanıyorum' dedim. Banka paraya bloke koydu. Ben banka şubesine gittim. Bankada yatırırken ibanı doğru vermişim ama isim olarak gerçek ev sahibinin ismini verdim. O para adamın hesabına tekrar yatmadı ve bana geri geldi. Üçüncüde parayı gönderdim. Adamın bana son mesajı 'abla yetiş tapuya' oldu" diye konuştu."