Parmağındaki yüzüğüne kadar satıp ev alacaktı, 16 yıllık birikimini dolandırıcıya kaptırdı
23.01.2026 11:50
Son Güncelleme: 23.01.2026 12:06
İHA
Elazığ'da ev almak için 16 yıldır para biriktiren, çevresinden borç altın ve nakit para alan aile, sazan sarmalı yöntemiyle 2 milyon 31 bin lira dolandırıldı. Parmağındaki alyans yüzüğe kadar satan 2 çocuk annesi Ayşegül Dağ, dolandırıcıların bulunmasını istedi.
Dolandırıcıların bu seferki adresi Elazığ oldu.
Bir dolandırıcı 3 milyon 250 bin TL değerindeki satılık ev ilanında bulunan evin görsellerini aldı ve aynı evi 2 milyon 150 bin TL'ye ilana koydu.
Sosyal medyadan ilanlara bakan Ayşegül Dağ, Sürsürü mahallesinde bulunan 2+1 daireyi gördü. 2 milyon 150 bin TL'ye satışa çıkarılan evi beğenen Dağ, ve eşi ilandaki numarayı arayarak görüştü ve evi yerinde gören aile, 1 milyon 900 bin TL'ye anlaştılar.
Dolandırıcı, Dağ ailesine Muğla'da yaşadığını ve müteahhit olduğunu söyledi ve evin kendisinin olduğunu fakat tüm işlerinin ve devrin Elazığ'daki akrabası olan M.B.K.'nın yönettiğini ifade etti. Dolandırıcı evin gerçek sahibine ise Dağ ailesiyle iş yaptığını, aileye borcu olduğunu ve evi onların alacağını söyleyerek parayı da kendisinin göndereceğini söyledi. Şüpheli her iki tarafı da ikna etti.
2 MİLYON 31 BİN TL KAYBETTİ
Tarafların anlaşmasının ardından Ayşegül Dağ, 16 yıllık birikiminin üstüne bir miktar borç alarak parayı denkleştirdi. İki taraf tapuda buluştu ve işlemlere başladı. Parayı göndermeye çalışan Dağ, telefon üzerinden parayı transfer edememesinin üzerine banka şubesine giderek parayı gönderdi.
Dağ, dolandırıcıdan gelen son “Abla tapuya yetiş” mesajı üzerine tapuya gitti ve ev sahibiyle iletişime geçti. Ev sahibine parayı gönderdiklerini söyleyen Dağ, ev sahibinden paranın kendisine gelmediğini ifade etmesiyle dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giden Dağ çifti, şikayetçi oldu.
Tapu ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 31 bin TL parasını kaybeden Ayşegül Dağ, parayı denkleştirmek için parmağındaki yüzüğe kadar sattığını ve mağdur olduklarını söyledi.
"MÜTEAHHİT OLARAK TANITTI"
Yaşadıkları olayı anlatan Ayşegül Dağ, mağdur olduklarını belirterek şöyle anlatmaya başladı:
“Sosyal medya hesabında bir ev gördük ve beğendik. Adamın telefonunu eşime attım. Adamla eşim konuştular. Cumartesi günü gittik ve evi beğendik. Adam bizi aradı 'beğendiniz mi' dedi. Biz de 'tamam beğendik' dedik. Adam kendini bize Muğla'da müteahhit olarak tanıttı. Asıl ev sahibini ise bize en yakın akrabam diye tanıttı. Burada 'elim ayağım her şeyim ve Elazığ'daki işlerimizi yürütüyor' dedi. 'Ama sizden tek ricam akrabama buradaki evi benim verdiğimi demeyin' dedi. 'O benden vadeli istedi, benim de nakit paraya ihtiyacım var' dedi. 'Bana nakit para göndereceksiniz' dedi biz de 'tamam' dedik. Ev sahibine ise bunlarla iş karşılığı anlaştığını, evi bize vereceğini söylemiş. O da 'tamam' demiş. Biz de evi gördük beğendik. Pazartesi günü tapuya gideceğiz denildi.”
"ABLA YETİŞ TAPUYA"
Parayı denkleştirmek için parmağındaki alyansına kadar sattığını anlatan Dağ, yakın çevresinden nakit ve altın borcu aldıklarını ve parayı tamamladıklarını anlattı. Anlaşmaya varıldıktan sonra altınlarını bozduğunu anlatan Ayşegül Dağ, şöyle devam ediyor:
"Tapuya geçtikten sonra eşimi aradı '950 bin yatırın' dedi ve eşim de 'tamam' dedi. Eşim göndermeye çalıştı ve banka beni aradı. Banka aradı 'tanıyor musunuz' dedi, 'hayır tanımıyorum ama ev sahibini tanıyorum' dedim. Banka paraya bloke koydu. Ben banka şubesine gittim. Bankada yatırırken ibanı doğru vermişim ama isim olarak gerçek ev sahibinin ismini verdim. O para adamın hesabına tekrar yatmadı ve bana geri geldi. Üçüncüde parayı gönderdim. Adamın bana son mesajı 'abla yetiş tapuya' oldu" diye konuştu."
16 YILLIK EMEK
Ayşegül Dağ son aşamada imza için tapuya gittiklerini ve tapuda dolandırıldıklarını anladığını, “Eşim ev sahibine 'hadi imzaları atalım' dedi. O da 'hayır hesabıma para yatmadı' dedi. Biz de dekontu gösterdik, o da 'hayır benim hesabıma para yatmadı' dedi. Adamı aradık, 'şimdi gönderiyorum' dedi ve İKİ dakika sonra telefonlar tamamen kapatıldı” diye anlattı.
Dolandırıldıklarını fark etmelerinin ardından şikayette bulunan çift, “16 yıllık emeklerimiz çöp oldu” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Ayşegül Dağ, hem kendisinin hem de eşinin kalp hastası olduğunu ve iki çocuk sahibi olduklarını söylerken yaşanan durumla zor bir durumda olduklarını belirtti ve yetkililere sesini duyurdu.