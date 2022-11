'Parmak bebek' yaşama tutundu

'134 GÜN ÇOK KÖTÜ GEÇTİ'

Anne Sidar Akay da zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Hayatı boyunca bu günleri unutamayacağını anlatan Akay, "Gece gündüz korktum, ağladım. Yaşayacağına inanmadım. Tüm doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun. Şu an çok mutluyum. 134 gün çok kötü geçti. Her telefon çaldığında 'kızın öldü' diyecekler sanıyordum. Her gün aklımdaydı. Çok zor geçti." diye konuştu.