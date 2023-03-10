Parmak boyası uygulaması nedir, ne zaman kalktı, en son hangi yıl kullanılmıştı?

Seçim güvenliği tartışmaları sürerken 'Parmak boyası' uygulamasının yeniden getirilmesi de muhalefet tarafından gündeme taşınmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Seçim mürekkebi bir diğer adıyla parmak boyası, seçimlerde hileye karşı kullanılan mürekkep için verilen isimdir.
İçindeki gümüş nitratın sürüldüğü yere nüfuz etme özelliği olan mürekkepler “silinmez mürekkep” olarak biliniyor; ayrıca demir, sülfat gibi kimyasallar içeriyor. Bu mürekkep Türkiye’den başka Filipinler, Etiyopya, Uganda gibi ülkelerdeki seçmenlerin parmaklarına sürülüyor.
2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.
İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nın, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini duyurdu.