Parmak boyası uygulaması nedir, ne zaman kalktı, en son hangi yıl kullanılmıştı?

PARMAK BOYASI UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

İçindeki gümüş nitratın sürüldüğü yere nüfuz etme özelliği olan mürekkepler “silinmez mürekkep” olarak biliniyor; ayrıca demir, sülfat gibi kimyasallar içeriyor. Bu mürekkep Türkiye’den başka Filipinler, Etiyopya, Uganda gibi ülkelerdeki seçmenlerin parmaklarına sürülüyor.

2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.