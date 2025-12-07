Parmak izi kilidi kaçışı engelledi, çarşafla inmeye çalışırken mahsur kaldılar
07.12.2025 10:17
İHA
Kayseri'de arkadaşlarını döven iki şüpheli, evin kapısının parmak iziyle açılması nedeniyle evden çıkamadı. Şüpheliler, bu sefer de 3'üncü kattaki daireden çarşafları birbirine bağlayarak indikleri yerde mahsur kaldılar.
Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada ilginç bir olay yaşandı.
S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.
Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü dövdü.
KAPI AÇILMADI
Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı evden çıkamadı.
S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi.
Şüpheliler, çıkıntıda mahsur kalırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek polis ekiplerine teslim etti.
İki şüpheli, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.