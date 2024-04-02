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Partiler en çok oyu nerede aldı?

Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre hangi partinin nerede en çok oy aldığı belli oldu.

Partiler en çok oyu nerede aldı? - 1

AK Parti'nin, en çok oy aldığı yer, Siirt'in Tillo ilçesi. AK Parti Tillo'da yüzde 76,81 oy aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Partiler en çok oyu nerede aldı? - 2

CHP ise en yüksek oyu İzmir'in Urla ilçesinde aldı. Urla'daki seçmenin yüzde 71'i CHP'ye oy verdi.

Partiler en çok oyu nerede aldı? - 3

MHP'nin en çok oy aldığı yer ise yüzde 70,14 ile Kayseri'nin Özvatan ilçesi oldu. 

Partiler en çok oyu nerede aldı? - 4

Diyarbakır'ın Lice ilçesi DEM Parti'nin, Konya'nın Yalıhüyük ilçesi Yeniden Refah Partisi'nin, Isparta'nın Gelendost ilçesi İYİ Parti'nin, Sivas'ın Şarkışla ilçesi ise Büyük Birlik Partisi'nin en çok oyu aldığı yerler oldu.

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