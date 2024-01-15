Partilerin yerel seçim mesaisi

Siyasi partilerin yerel seçim mesaileri yeni haftada da devam edecek. Şehit haberleri nedeniyle aday tanıtım toplantısını iptal eden Ak Parti'de, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayabilmek için hazırlıklar sürüyor. CHP'de ise yeni haftada MYK ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Gözler İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarında.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 1

Yerel seçime geri sayım sürüyor. Siyasi partiler terör saldırıları nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantılarına yeni haftada devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Partilerin yerel seçim mesaisi - 2

Ak Parti'de hafta sonu yapılması beklenen ancak ertelenen aday tanıtım toplantısı için yeni bir tarih belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını yeni haftada açıklaması için çalışma yapılıyor.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 3

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi geçiyor. İlçelerdeki adayların belirlenmesi için de genel merkezdeki mesai sürecek.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 4

Seçim sürecine ilişkin hazırlıklarını da sürdüren AK parti, 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olma kararı aldı. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, "Sandığın başından genel merkeze kadar herkesin ne yapacağını bildiği, başarılı olamadığında sorunu nasıl çözeceğini ve kime ulaşacağını bildiği bir network oluşturduk." dedi.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 5

Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de aday belirleme çalışmaları sürüyor. 2'si büyükşehir 22 il ve 88 ilçe adayını açıklayan MHP'de, yeni haftada da ilçeler için aday belirleme mesaisi sürecek.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 6

CHP'de ise yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Toplantılarda yeni adaylar belirlenecek. Kamuoyunun merakla beklediği İzmir ve Antalya adayları için yapılan anket çalışmaları da masaya yatırılacak. Ayrıca seçim stratejisi değerlendirilecek.

Partilerin yerel seçim mesaisi - 7

İYİ Parti'de yeni haftada başkanlık divanı toplantısı var. Toplantıda, Yerel seçim stratejisi ve adaylar masaya yatırılacak.
Ankara ve istanbul adayının ay sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Haftasonu yapılması planlanan, ancak terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısı için de yeni bir tarih belirlenecek.

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