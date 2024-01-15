Partilerin yerel seçim mesaisi
Siyasi partilerin yerel seçim mesaileri yeni haftada da devam edecek. Şehit haberleri nedeniyle aday tanıtım toplantısını iptal eden Ak Parti'de, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayabilmek için hazırlıklar sürüyor. CHP'de ise yeni haftada MYK ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Gözler İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarında.
Yerel seçime geri sayım sürüyor. Siyasi partiler terör saldırıları nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantılarına yeni haftada devam edecek.