Partilerin yerel seçim mesaisi

Seçim sürecine ilişkin hazırlıklarını da sürdüren AK parti, 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olma kararı aldı. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, "Sandığın başından genel merkeze kadar herkesin ne yapacağını bildiği, başarılı olamadığında sorunu nasıl çözeceğini ve kime ulaşacağını bildiği bir network oluşturduk." dedi.