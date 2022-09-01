Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı

Paşabahçe Vapuru kaptanı Serdar Ersoy Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Büyük emekler var. Paşabahçe Vapuru'nda 1952 yılından bugüne büyük yaşanmışlıklar vardı. Özellikle Ada yolcularının birçok anısı var" şeklinde konuştu.