Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı

Tarihi Paşabahçe Vapuru restore edilerek 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı. Yeniden hizmete giren Paşabahçe Vapuru, Adalar'dan aldığı yolcuları Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 11:10

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 1

Şehir Hatları'nda 58 yıl boyunca sefer yaptıktan sonra 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete girdi.

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 2

Tarihi gemi, ilk seferinde Adalardan aldığı yolcuları 09.15'te Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 3

Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 4

Adalar'dan gelen ilk yolculardan olan Gülçin Fesçiler "Vapurun yeniden hizmete girmesinden çok mutluyum. Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu vapurda geçti. Çok çok eski günlere gittim" dedi.

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 5

Paşabahçe Vapuru kaptanı Serdar Ersoy Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Büyük emekler var. Paşabahçe Vapuru'nda 1952 yılından bugüne büyük yaşanmışlıklar vardı. Özellikle Ada yolcularının birçok anısı var" şeklinde konuştu.

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 6
Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 7
Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı - 8

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