Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı

Haberler - DHA 01.09.2022 - 11:10
Şehir Hatları'nda 58 yıl boyunca sefer yaptıktan sonra 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete girdi.
Tarihi gemi, ilk seferinde Adalardan aldığı yolcuları 09.15'te Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.
Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.
Adalar'dan gelen ilk yolculardan olan Gülçin Fesçiler "Vapurun yeniden hizmete girmesinden çok mutluyum. Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu vapurda geçti. Çok çok eski günlere gittim" dedi.
Paşabahçe Vapuru kaptanı Serdar Ersoy Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Büyük emekler var. Paşabahçe Vapuru'nda 1952 yılından bugüne büyük yaşanmışlıklar vardı. Özellikle Ada yolcularının birçok anısı var" şeklinde konuştu.