Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu)

Pasaport randevusu almak ve yurt dışına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşların, pasaport randevusu alması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet ve NVİ resmi sayfası üzerinden başvurular kolaylıkla tamamlanabiliyor. İşte adım adım pasaport randevusu alma işlemi.
Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2022 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.
T.C. Kimlik Kartı
2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu
Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.
Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu
6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL
1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL
2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL
3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL
4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL
e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden yeni randevu ekranına tıklayın.
Bilgilendirmeyi okuyup, kabul ettiğinize dair kutucuğa tıklayın.
Pasaport türüne göre seçiminizi yapın.
Randevu almak için başvuru yapacağınız il/ilçe seçip telefon numaranazı yazın ve devam ete tıklayın.
Pasaport randevusunda bulunacağız kişileri seçin ve devam edin.
En son olarak randevu tarihi ve saatini uygun olduğunuz güne göre ayarlayın. Böylelikle pasaport randevusu alma işleminiz sonlanacaktır.