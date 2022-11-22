Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu)

Pasaport randevusu, yurt dışına çıkmak isteyen ve pasaport harç bedellerine zam gelmeden pasaport sahibi olmak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 2022 yılının bitmesine kısa bir zaman kala, pasaport süresi biten vatandaşlar, harç bedellerine beklenen zam öncesinde pasaportlarını yenilemek veya yeniden çıkarmak istiyor. Peki, Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 1

Pasaport randevusu almak ve yurt dışına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşların, pasaport randevusu alması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet ve NVİ resmi sayfası üzerinden başvurular kolaylıkla tamamlanabiliyor. İşte adım adım pasaport randevusu alma işlemi.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 2

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2022 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.

T.C. Kimlik Kartı

2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 3

2022 PASAPORT HARÇ BEDELİ ÜCRETLERİ

6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL

1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL

2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL

3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL

4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 4

e-DEVLET ÜZERİNDEN PASAPORT RANDEVUSU (1. ADIM)

e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden yeni randevu ekranına tıklayın.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 5

2. ADIM

Bilgilendirmeyi okuyup, kabul ettiğinize dair kutucuğa tıklayın.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 6

3. ADIM

Pasaport türüne göre seçiminizi yapın.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 7

4. ADIM

Randevu almak için başvuru yapacağınız il/ilçe seçip telefon numaranazı yazın ve devam ete tıklayın.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 8

5. ADIM

Pasaport randevusunda bulunacağız kişileri seçin ve devam edin.

Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 9

6. ADIM

En son olarak randevu tarihi ve saatini uygun olduğunuz güne göre ayarlayın. Böylelikle pasaport randevusu alma işleminiz sonlanacaktır.

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