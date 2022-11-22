Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar? (2022 e-Devlet NVİ pasaport randevusu)

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2022 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.



T.C. Kimlik Kartı

2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu