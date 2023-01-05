Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu?

Yeniden değerlenme oranının belli olmasının ardından pasaport ve ehliyet harçlarına oranan tutarlar da değişti. Yüzde 122,93 olarak açıklanan ceza, harç ve vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranıyla beraber pasaport harç ve defter ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam geldi.

Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu? - 1

Yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak belirlenmesinin ardından 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri de değişti.

Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu? - 2

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu? - 3

Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için;

6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira

Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu? - 4

1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira

2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira

Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri ne kadar oldu? - 5

3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 478,30 iken yaklaşık yüzde 223 artışla 3 bin 295,50 lira olacak.

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