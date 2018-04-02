Pasaport ve ehliyette yeni dönem (Ehliyet ve pasaport başvurusu nasıl yapılacak?)
Ehliyet ve pasaport alımlarında yeni dönem bugün resmen başladı. Başvuru işlemleri ALO 199 veya randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu alındıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılacak.
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1Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.
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Bu kapsamda pasaport ve sürücü belgeleri, nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.
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Vatandaşlar söz konusu işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor.
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Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.
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Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.
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Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.
Yeni dönem başvurularda sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi.
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Başvuru için gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını iletti.
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Başakşehir Kaymakamlığı içinde hizmet veren Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde, düzenlenen törene katıldı.
Randevu alan ve işlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra memurlardan bilgi aldı.
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Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, bunun bir idari iş olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bunu emniyetten alıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak" dedi.
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Şahin, bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için emniyet müdürlüklerinde bir ehliyet ve bir pasaport bölümünde görevli iki polisin ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirildiğini bildirdi.
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Resmi-hizmet (gri) ve hususi (yeşil) pasaportların il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportların (bordo) ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edileceğini belirten Şahin, "Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar. Amaç da buydu zaten" diye konuştu.
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İl nüfus müdürlükleri emrine geçen yıl 350 personel takviyesi yapıldığını hatırlatan Şahin, "Buna uygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilk günler birtakım yoğunluklar yaşanıyor olsa da vatandaşlarımız buradan daha hızlı ve daha kolay erişilebilir hizmet almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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Edirne Valisi Günay Özdemir, düzenlemeyle vatandaşların, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabileceklerini, böylece vatandaş lehine bir zaman tasarrufu ve kolaylık sağlanacağını söyledi.
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