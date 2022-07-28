Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kentin çarşı ve pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Haberler - İHA 28.07.2022 - 11:48

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 1

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla vatandaşlarının ’ye pasaportsuz girişi başladı. 

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 2

Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla 'ye akın etti, sınır kapısında kuyruk oluştu.

Geçtiğimiz haftalarda  turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 3

SOKAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 4

Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. 'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların 'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 6

YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 7

Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve 'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 8
Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 9
Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - 10

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