Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti

Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı.