Pasaportsuz girişin ardından hafta sonları gelen Bulgar sayısı 20 bini buldu

''RAHAT BİR ŞEKİLDE GELDİK''

Bulgaristan'da yaşayan Aysel Dursun, eşi Hasan Dursun ile birlikte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Dursun, "Türkiye'ye kimlikle giriş yaptık, çok rahat bir şekilde geldik. Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Her şey çok kaliteli ve ucuz. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım" dedi.

Türkiye'ye Bulgaristan'dan kimliğiyle giriş yapan Mustafa Mitkov da "Bizim için ucuz ve uygun. Buradan ayakkabı alıyoruz, alışveriş yapıyoruz ev için. Her şeyi satın alıyoruz. Bizi kurtarıyor, çünkü rahat geliyoruz. Vize muafiyeti ile herkes gelebilir. Şimdi Türkiye'ye gelmek daha kolay" dedi.