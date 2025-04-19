Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi

Paskalya, 2025 yılında da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından coşkuyla kutlanacak. Hristiyanlık inancının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini anmak amacıyla her yıl büyük bir manevi anlamla karşılanıyor. Bu özel gün, yalnızca dini ritüellerle değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler, geleneksel kutlamalar ve aile buluşmalarıyla da zenginleşiyor.

Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi - 1

Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi - 2

PASKALYA NE ZAMAN?

2025 Paskalya Bayramı, Hristiyan dünyasında büyük bir coşku ve manevi anlamla kutlanmaya hazırlanıyor. Bu yıl Paskalya, 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Katolik ve Ortodoks kiliseleri bu tarihte birleşerek, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirildiğine inanılan günü anacaklar

Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi - 3

PASKALYA ÖNEMİ

Paskalya, Hristiyan inancında dirilişin, umut ve yeniden doğuşun simgesidir. Hz. İsa'nın ölümden dirilişi, yaşamın sonsuzluğu ve ölümün yenilgisiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle, Paskalya Bayramı, Hristiyanlar için en kutsal ve anlamlı günlerden biridir.

Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi - 4

TÜRKİYE'DE PASKALYA KUTLAMALARI

Kiliselerde düzenlenen ayinlerin yanı sıra, topluluklar arasında geleneksel yemekler hazırlanır ve bayramlaşma törenleri gerçekleştirilir.

2025 Paskalya Bayramı, tüm Hristiyanlar için manevi bir yenilenme ve birliktelik zamanı olacak. Bu özel gün, inançların tazelenmesi ve toplulukların bir araya gelmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.​

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