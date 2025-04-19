Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi
Paskalya, 2025 yılında da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından coşkuyla kutlanacak. Hristiyanlık inancının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini anmak amacıyla her yıl büyük bir manevi anlamla karşılanıyor. Bu özel gün, yalnızca dini ritüellerle değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler, geleneksel kutlamalar ve aile buluşmalarıyla da zenginleşiyor.
Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılır.