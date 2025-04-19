Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramıı tarihi

TÜRKİYE'DE PASKALYA KUTLAMALARI

Kiliselerde düzenlenen ayinlerin yanı sıra, topluluklar arasında geleneksel yemekler hazırlanır ve bayramlaşma törenleri gerçekleştirilir.

2025 Paskalya Bayramı, tüm Hristiyanlar için manevi bir yenilenme ve birliktelik zamanı olacak. Bu özel gün, inançların tazelenmesi ve toplulukların bir araya gelmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.​