Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), tartıştığı Hasan Fırat (30) ile araya girmeye çalışan çalışanı Elif Kılıç’ı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat ile masada otururken tartışmaya başladı. İkilinin sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da tartışma çıktı.

Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu

Arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla önce havaya, ardından Hasan Fırat’a ateş etti. Açılan ateş sonucu araya giren Elif Kılıç da vuruldu. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu

Olay sonrası kaçan Kerim Üre, kısa süre sonra Habibler Mahallesi’nde park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobilde olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son verdiği değerlendirildi.

Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Hasan Fırat’ın Kerim Üre’ye yumruk attığı, Üre’nin silahını çıkarıp ateş açtığı, bu sırada araya giren Elif Kılıç’ın da vurulduğu anlar yer aldı.

