Pastacılar Odası Başkanı'nın cinayet işlediği anlar kamerada: Ayırmaya çalışan kadını da vurdu
Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), tartıştığı Hasan Fırat (30) ile araya girmeye çalışan çalışanı Elif Kılıç’ı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat ile masada otururken tartışmaya başladı. İkilinin sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da tartışma çıktı.