Pastırma sıcakları kapıda: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Pastırma sıcakları kapıda! Meteoroloji uzmanlarına göre sonbaharın ortasında yaşanan ve halk arasında “yazdan kalma günler” olarak bilinen pastırma sıcakları bu yıl da etkisini gösterecek. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, vatandaşlar yazı andıran günler yaşayacak.

Sonbaharın ortasında yazdan kalma günleri hatırlatan pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor. Halk arasında “yazdan kalma günler” olarak bilinen bu dönem, özellikle kasım ayının ilk yarısında görülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle ekim sonu ile kasım ayı ortaları arasında etkili oluyor ve ortalama 5 ila 10 gün sürebiliyor. Bu süreçte gündüzleri güneşli ve sıcak, geceleri ise serin bir hava yaşanıyor. Uzmanlara göre, bu yıl da pastırma sıcaklarının ekim ayının son günlerinde başlayarak kasım ayının ilk haftasında etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların gündüzleri mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağını, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde belirgin bir artış hissedileceğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerindeki ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlatıyor.


Pastırma sıcakları, doğada yaprak dökümünün hızlandığı, gökyüzünün berraklaştığı ve güneşin gündüzleri daha parlak hissedildiği kısa ama keyifli bir dönem olarak biliniyor.

