Pastırma sıcakları kapıda: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Pastırma sıcakları kapıda! Meteoroloji uzmanlarına göre sonbaharın ortasında yaşanan ve halk arasında “yazdan kalma günler” olarak bilinen pastırma sıcakları bu yıl da etkisini gösterecek. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, vatandaşlar yazı andıran günler yaşayacak.
Sonbaharın ortasında yazdan kalma günleri hatırlatan pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor. Halk arasında “yazdan kalma günler” olarak bilinen bu dönem, özellikle kasım ayının ilk yarısında görülüyor.