Pastırma sıcakları ne zaman? 2024 pastırma sıcakları tarihi
Kasım ayına az bir zaman kalması ile birlikte pastırma sıcakları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Gündüzleri sıcak ve güneşli olsa da geceleri soğuk olan pastırma yazı, bazı yıllar iki hafta kadar sürebiliyor. Halk takvimine göre ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı düşünülüyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Her yıl sonbahar döneminde etkili olan pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ortalama kaç gün etkili olduğu sorgulanıyor. İşte, 2024 pastırma sıcakları tarihi...