Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2023 pastırma sıcakları tarihi
"Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter?" sorularının cevapları, Ekim ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz oluyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
"Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamında kullanılan ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı", genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görülüyor. İşte, pastırma sıcakları hakkında bilgiler...