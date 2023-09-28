Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? İşte 2023 pastırma sıcakları tarihi
Sonbahar mevsiminin sonundaki, güneşli hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için tanımlanan pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz oluyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?
"Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter?" sorularının cevapları Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından aranan konular arasında. İşte, pastırma sıcakları veya pastırma yazı olarak bilinen dönem hakkında bilgiler...