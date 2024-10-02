Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşir?
Pastırma sıcakları, genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Peki, pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşir?
"Pastırma sıcakları," Türkiye'de genellikle Ekim ayının ortalarından sonlarına kadar meydana gelen, aniden yükselen sıcak hava dalgalarını tanımlar.Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyreder.