Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı hangi ay olur?

"Pastırma sıcakları", yaz mevsiminin sonlarına doğru, ani sıcak hava dalgalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılır. Kesin tarihler her yıl değişebilir, ama bu dönemde sıcaklıklar ani bir şekilde yükselebilir. Bu dönem, genellikle serinleyen hava ile birlikte, bir süreliğine sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle kendini gösterir.