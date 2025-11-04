Ankara'da bugün için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da bugün, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, bugün, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.