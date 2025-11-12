Pastırma sıcaklıklarına veda
12.11.2025 09:13
NTV - Haber Merkezi
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 il için sarı kod vererek uyarıda bulundu.
Pastırma sıcakları sona erdi.
Tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
3 İL İÇİN SARI KOD UYARISI
MGM; Bartın, Düzce ve Zonguldak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu gösterir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği ifade edilir.
Yarın kuzey ve batı kesimlerde sıcaklık 5-6 derece azalacak.