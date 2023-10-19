Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için turuncu 1 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarından itibaren artacak sıcaklıkla "pastırma yazı"nın yaşanacağını söyledi.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

"PASTIRMA YAZI YAŞANACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün "pastırma yazı" yaşanacak." bilgisini verdi. 

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İstanbul'da hava yeni̇den açıyor, sıcaklık 21 derece. Sonraki̇ günler yaz havasında geçecek.
Başkent'te artık güneş görülüyor, Ankara öğle 18, gece 8 derece. İzmi̇r güneşli̇ 24, Bursa 21, Antalya 26 derece.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Marmara'da Perşembe güneş görülecek, rüzgar duruluyor. Edi̇rne ve Balikesi̇r 22, Kocaeli̇ 21 derece. Cumadan i̇ti̇baren lodosla sıcak hava geliyor. 

Ege'de rüzgar hafi̇f, hava açık. Sıcaklık hızla artıyor, hafta sonu yaz geri̇ gelecek.
Mani̇sa ve Muğla 24, Afyon 17, Bodrum 25 derece.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İç Anadolu'da erken saatleri̇de hava kapalı, öğleden i̇ti̇baren i̇se güneş daha fazla görülecek.
Si̇vas-Kayseri̇ kesi̇mi̇nde sabah hafi̇f yağış var. Konya ve Si̇vas 16, Eski̇şehir 19 derece.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Akdeni̇z'de Adana bölümü ve Güneydoğu'da yağmur kısa süreli̇ olarak sürüyor. Mersi̇n 27, Kahramanmaraş 25 derece. Di̇yarbakır, Mardi̇n tarafındaki̇ kuvvetli̇ sağanaklar öğleden sonra kesi̇lecek. Di̇yarbakir 19, Gazi̇antep 22 derece.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Karadeni̇z'de Trabzon-Artvi̇n hattında yağış şi̇ddetli̇. Yaylalarına kar da yağacak. Batı Karadeni̇z'de i̇se yağış kesi̇li̇yor. Bolu 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da sağanak geçi̇şleri̇ devam edi̇yor, Van ve Hakkari̇'de su baskınları oluşabi̇li̇r. Erzurum 10, Malatya 19 derece.

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU KARADENİZ'E TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il turuncu 1 il için sarı kodlu uyarı verdi. 

Artvin, Rize ve Trabzon için turuncu kod, Giresun için sarı kodlu uyarı verildi. 

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12
Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

19 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

20 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

21 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

22 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

23 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pastırma yazı geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 18
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