“Patates” çalındı mı? Eski sevgiliye hırsızlık suçlaması
Adana’da bir kişi bakım için veterinere verdiği “Patates” isimli kedisinin eski sevgilisi tarafından çalındığını iddia etti. Savcılığa şikayette bulunan Yusuf Can Şahin, “Kedimin çalınmasından sonra antidepresan ilaç kullanmaya başladım, kedimi çok özledim.” dedi.
Adana’da Yusuf Can Şahin isimli kişi, veterinere bakım için verdiği kedisinin, eski sevgilisi tarafından çalındığını iddia etti.
Yusuf Can Şahin, 3 yaşındaki “Patates” isimli kedisini 7 Aralık 2023 günü bakım için Seyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir veteriner kliğine bıraktı.Daha sonra kedisini almaya giden Şahin, “Patates”i veterinerde bulamadı. Şahin, veterinerin kediyi Şahin'in eski kız arkadaşı S.Ö.’nün aldığını söyledi.