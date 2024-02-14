“Patates” çalındı mı? Eski sevgiliye hırsızlık suçlaması

“EVLADIM GİBİYDİ, ÖZLEDİM”

Kedisinin çok özlediği belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Bu süreçte antidepresan ilaç kullanmaya başladım. Kedimi vermesini istiyorum, benim onunla şahsi bir problemim yok. Çok iyi bakamadığı, çok önemsemediği bir hayvanı daha fazla babasından ayrı bırakmasın. Kedim benden ayrı uyuyamıyordu. Şu an beni özlemiştir ben de onu özledim zaten. Ancak hayvanseverler anlayabilir beni. Benim bir evladım gibiydi. Başka türlü tarif edemiyorum. Beraber beslediğimiz bir evcil hayvan olduğu için ayrıldıktan sonra beni bu şekil cezalandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Ona olan bağlılığımı en iyi bilen oydu. Onu o kadar seviyorum ki bu bana karşı kullanılıyor şu anda. Beni nasıl üzebilirdi ancak böyle üzebilirdi.”