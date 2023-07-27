Patates tarlalarında “mildiyö” alarmı
Bolu’daki patates tarlalarında “mildiyö” alarmı verildi. Yüzde 70’e varan ürün kaybına neden olan hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bolu’da, salgın hastalık olarak olarak bilinen “mildiyö” alarmı verildi.
Patates yapraklarında küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülen hastalık dokunun ölmesine sebep oluyor.
Patates tarlalarında mildiyö hastalığını fark eden üreticilerin başvuruda bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.