Patates tarlalarında “mildiyö” alarmı

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Patates tarlalarında bu hastalığa rastlayan üreticilerin durumu tarım il müdürlüğüne bildirmesinin önem arz ettiğini dile getiren Murat, “Patates mildiyösü mantar hastalığı olup, ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir. Bolu üreticisinin ekimde önceliğini oluşturan patateste, herhangi bir verim kaybı yaşamamak adına erken mücadele kritik rol oynamaktadır. Muhtemel olumsuz durumlar halinde üreticilerimiz en yakın İl/ İlçe Müdürlüklerimizden teknik yardım almalı, uzman mühendislerimizin reçetelerine göre hareket etmelidir. Üreten Bolu'muzun değerli üreticilerinin maddi kayıplar yaşamaması ve illimizin marka değerlerinden biri olan patatesimizin sağlıklı gelişimi ve devamlılığının temini açısından tedbirli olunmalıdır.” diye konuştu.