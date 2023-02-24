Patlayan bina kolonundan tuğla çıktı: "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz"

Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Ayetullah Türeli (36), "Yaklaşık 3 yıl önce buraya taşındım. Kolonlar vardı. Kolonlarda demir kesilmiş. Kolonların içinden tuğla çıkıyor. Biz bunu hangi mecraya bildirdiysek kimse gelip bize sahip çıkmadı. Burada 18 daire olarak bugüne kadar daha hala komşularımız dışarıda yatıyor. Tamam, bizden daha kötüleri de var ama bizi bu yola sürükleyen insanlar niye yargılanmıyor? Burada 18 daire ve 2 dükkan var. Dükkanlar da daha 1 yıl önce yapılmış. Dükkanın bulunduğu yer yani şu an bulunduğumuz yer evdi. Evi dükkana çevirdiler. Buna kim izin vermiş, bu kolonları kim kesmiş, kolonların yerine kim tuğla koymuş? Hiç kimsenin haberi yok." dedi.