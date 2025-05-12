Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar!
Adana'da binlerce kişinin mağduriyetiyle gündeme gelen dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yeni bir olay yaşandı. Olayın mağdurlarından olduğu belirtilen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı'nın eşi Fadıl Ş., yaşamına son verdi.
Adana'da binlerce kişinin mağdur olduğu öne sürülen dolandırıcılık iddiasıyla ilgili olduğu belirtilen acı bir olay yaşandı.
Binlerce kişiyi mağdur eden güzellik merkezi patroniçesi: Kemik kadrom iş yerimi yağmaladı