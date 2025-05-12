Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar!

Adana'da binlerce kişinin mağduriyetiyle gündeme gelen dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yeni bir olay yaşandı. Olayın mağdurlarından olduğu belirtilen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı'nın eşi Fadıl Ş., yaşamına son verdi.

Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar! - 1

Adana'da binlerce kişinin mağdur olduğu öne sürülen dolandırıcılık iddiasıyla ilgili olduğu belirtilen acı bir olay yaşandı.

Binlerce kişiyi mağdur eden güzellik merkezi patroniçesi: Kemik kadrom iş yerimi yağmaladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar! - 2

İddiaya göre, kentte üç şubesi olan bir güzellik merkezinin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Çalışanlarına beş aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar! - 3

KREDİ ÇEKSİN DİYE EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin kocası Fadıl Ş.'nin geçen yıl dolandırıcılıkla suçlanan S.Ç.'nin kredi çekebilmesi için bankadan evini ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar! - 4

S.Ç.'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen federasyon başkanının eşi Fadıl Ş., bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti.

Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar! - 5

Eşine, "Seni seviyorum, hakkını helal et." diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Ş.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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