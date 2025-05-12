Patroniçe için evini ipotek ettirmiş: Güzellik merkezi vurgununda şimdi de intihar!

İddiaya göre, kentte üç şubesi olan bir güzellik merkezinin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Çalışanlarına beş aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.