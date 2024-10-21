Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar

Adana’da tekstil işçileri Mustafa Nama (66) ile Ahmed el-Hüseyin (27), bir yıl boyunca patronları ve mesai arkadaşlarının cuma namazına gittiği saatlerde yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 1

Bursa merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde depodaki kumaşların sürekli eksildiğini fark eden patron Selim K., polise ihbarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 2

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde yaptığı incelemede, güvenlik kameralarının cuma günleri saat 12.00 ile 13.00 arasında kayıtta olmadığını ve o saatlerde mekanın çevresinde bir kamyonetin bulunduğunu belirledi.

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 3

Kamyonetin izini süren ekipler, Nama ile el-Hüseyin’in, patron ve diğer çalışanların cuma namazına gitmelerini fırsat bilip, hırsızlığı gerçekleştirdiklerini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 4

Emniyete götürülen Mustafa Nama, ifadesinde, “Patron ve işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlığı yaptık. Borcum olduğu için çalıp, değerinin altına satıyorduk” dedi. Ahmed el-Hüseyin ise sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını öne sürdü.

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Nama ve Ahmed el-Hüseyin, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kumaşların bir kısmı ise bulunup, sahibine teslim edildi.

Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar - 6
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