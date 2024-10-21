Patronlar cumaya onlar hırsızlığa! Bir yılda 7 milyon liralık kumaş çaldılar
Adana’da tekstil işçileri Mustafa Nama (66) ile Ahmed el-Hüseyin (27), bir yıl boyunca patronları ve mesai arkadaşlarının cuma namazına gittiği saatlerde yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.
Bursa merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde depodaki kumaşların sürekli eksildiğini fark eden patron Selim K., polise ihbarda bulundu.