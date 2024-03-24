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Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye başkanı kimdir? Payas Belediye başkan adayları

Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye Başkanı kimdir? Payas Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Payas Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Payas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Payas yerel seçim sonuçları..

Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye başkanı kimdir? Payas Belediye başkan adayları - 1

PAYAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Payas Belediyesini 10.552 alınan oy ve %42.92 oy oranı ile AK Parti adayı Bekir Altan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%42.92
  • CHP%40.08
  • Saadet Partisi%16.61
  • BBP%0.31
  • BTP%0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye başkanı kimdir? Payas Belediye başkan adayları - 2

PAYAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan Kimdir?

1968 tarihinde Dörtyol'da dünyaya gelen Bekir ALTAN, öğrenim hayatına Payas Fahrettin Altay İlkokulu'nda başlayarak ortaokul ve liseyi Payas Yakacık Lisesi'nde okudu. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi'nde matematik öğretmenliğini bitirdi. Askerliğini er öğretmen olarak tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisanslarını tamamlamış olup, Boğaziçi Üniversitesi’nde Uygulamalı Finans programında eğitimini sürdürmektedir.

Öğretmen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Payas 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yapmaktayken istifa ederek 18 Nisan 1999 mahalli seçimlerde Payas Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Payas Belediye Başkanı olarak 5. Döneminde görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bekir ALTAN yaşam gayesini şöyle özetliyor ; " Bir canlı için nefes almanın, beslenmenin elzem bir ihtiyaç olması kadar çalışması ve okuması da o derece önemli ihtiyaçtır. 'İki günü eşit olan zarardadır' diyerek sürekli ve farklı yönlerde çalışıp okurum. Zira çevremdeki insanlardan da beklentim budur. 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız 'hadisini hayatıma prensip olarak işlemiş bir kişiyim."

Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye başkanı kimdir? Payas Belediye başkan adayları - 3

PAYAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEKİR ALTAN
  • MEHMET YILMAZ
  • ABDULCABBAR YILMAZ
  • AYVAZ YAKAR
  • ÜMMET KAYA
  • ORHAN KILIÇ
  • AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
  • ABDULLAH KADAYIF
  • TÜRKAY AKTAŞ
  • HAMİDE BOZDOĞAN
  • NEVZAT METİN
  • ATNAN YETİŞ
  • RECEP BAYSAL
  • İBRAHİM BEDİR
Payas Belediyesi hangi partide? Payas Belediye başkanı kimdir? Payas Belediye başkan adayları - 4

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