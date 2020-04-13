Pazar alışverişinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Bursa ve Antalya'da kurulan pazarlara vatandaşlar akın etti. Sosyal mesafenin gözetilmediği iki pazar yerinde ekipler sık sık corona virüse karşı önlem uyarısında bulundu.

DHA 13.04.2020 - 14:22

Corona virüs önlemleri kapsamında  30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya ve Bursa'da kurulan pazarlarda yoğunluk oluştu.

ANTALYA

Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı.
Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.
Pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı.
Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı.
Vatandaşlar, eldiven ve maske kullanırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.

BURSA

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