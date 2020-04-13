Pazar alışverişinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Bursa ve Antalya'da kurulan pazarlara vatandaşlar akın etti. Sosyal mesafenin gözetilmediği iki pazar yerinde ekipler sık sık corona virüse karşı önlem uyarısında bulundu. Corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya ve Bursa'da kurulan pazarlarda yoğunluk oluştu. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı. Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı. Vatandaşlar, eldiven ve maske kullanırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.