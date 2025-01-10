Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporunu göre pazar günü kar yağışı Edirne'den giriş yaparak yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da düşecek. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.