Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporunu göre pazar günü kar yağışı Edirne'den giriş yaparak yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da düşecek. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. 

Buna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 2

Hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak İstanbul dahil pek çok kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabh saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 4

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 5

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 6

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 13

10 OCAK HAVA DURUMU

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 14

11 OCAK HAVA DURUMU

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 15

12 OCAK HAVA DURUMU

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 16

13 OCAK HAVA DURUMU

Pazar gününe dikkat: Kar yağışı Edirne'den giriş yapıyor | Meteoroloji'den İstanbul için uyarı - 17

14 OCAK HAVA DURUMU

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