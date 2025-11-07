Pazar tezgahlarının favorisi oldu: Kilosu 30 liraya satılıyor

07.11.2025 10:49

İHA

Eskişehir’de kış aylarında vatandaşların çokça tercih ettiği mandalina, geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle tezgahlarda daha çok ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti. 

''GEÇEN YIL 50 LİRAYA SATIYORDUM''

Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz. Vatandaşın ilgisi gayet iyi. Bu sene lezzetleri çok güzel, 10 numara mallar geldi. Ayrıca 3 kilo 100 lira kampanyamız var" dedi.