Pazara indi, fiyatı 400 TL'ye kadar çıkıyor: Sıkı pazarlıkla alıcı buluyor

"MAHSUL AZ, FİYATI PAHALI"

Kuzu kestane satıcısı Ayhan Özarslan, kestanenin bu sene az olduğunu bu nedenle de fiyatının pahalı olduğunu belirterek şunları söyledi, "Kestane pazarı açıldı ve satışlarımız devam ediyor. Bu sene fiyatlarımız biraz yüksek. Bu sene mahsul az olduğundan dolayı fiyatlar yüksek. Bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Aroması çok yüksek olduğu için çok tercih ediliyor. Türkiye'nin her yerinden almaya gelenler var. Bugün havada yağışlı ama kestane severleri bu yağmur etkilemiyor."