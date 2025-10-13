Pazara indi, fiyatı 400 TL'ye kadar çıkıyor: Sıkı pazarlıkla alıcı buluyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kestanecileri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerindeyiz. Burasını haftada 2 gün pazar ve çarşamba akşamları kestanecilere tahsis ettik. Akşam 17.00'den sonra kestane pazarı kuruluyor. Bu pazar aslında bölgesel bir pazar. Sadece Düzce'nin değil çevre illerden de gelenlerinde pazarı. Türkiye'nin en güzel, en lezzetli kestaneleri bu pazarda satılıyor. Bütün Türkiye'yi bu pazarı ve ünlü kestanelerimizi tatmaya davet ediyorum. Kestanelerde bu sene ürün azlığı var. Ürün az ancak çok lezzetli" diye konuştu.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar açık kalan pazar Türkiye'nin birçok yerinden gelenlere ev sahipliği yapıyor.