Pazarcılar Osmanlı'dan kalan 100 yıllık geleneği sürdürüyor

''PAZARLARIMIZ ECDAT YADİGARIDIR''

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Demirci çok eski bir ilçe. Selçukluların Anadolu'ya girişi ile beraber Osmanlıların hakim olmasıyla birlikte bizim pazarlarımız ecdat yadigarıdır. Osmanlı döneminden bu yana yüzyıllardır başlangıç tarihi belli Bizim pazarımız Cumartesi günü dualarla açılır. Esnafımızda dualarla siftahını yapar. Buraya gelen, her esnaf duaya katılır. Dışarıdan gelen esnaflarımızda bu duaya eşlik eder. Türkiye'nin birçok yerinde durum aynıdır ama bizim ilçemizde bu durum biraz daha güçlüdür. Maneviyatı çok güçlü bir ilçeyiz. Bu pazar sadece sebze ve meyveden ibaret olan bir pazar değildir. Vatandaşlarımızın köylerinde her ürettiği yöresel ürünü de bu pazarda satma imkanına sahip. Demirci'nin jeopolitik konumu itibariyle çevre il ve ilçelerden birçok misafirimiz yöresel ürünleri almak için pazarımıza geliyor" diye konuştu.