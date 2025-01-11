Pazarcılar Osmanlı'dan kalan 100 yıllık geleneği sürdürüyor
Manisa’nın Demirci ilçesinde haftada bir gün kurulan ve yöresel ürünlerinde satıldığı ilçe pazarı, yüz yıllardır dualarla açılıyor. Osmanlı döneminden bu yana süren gelenek halen ilçede sürdürülürken dualarla işlerine başlayan pazarcı ve köylü vatandaşlar, gün boyunca kapalı pazar yerinde ürünlerini satıyorlar.
Demirci’de sadece Cumartesi günleri ilçe merkezindeki kapalı pazar alanında tezgahlarını açan pazarcılar ve köylü vatandaşlar işlerine dua ile başlıyor. Osmanlı döneminden bu yana yüz yıllardır devam eden geleneğin sürdürüldüğü ilçede onlarca pazarcı esnafı okunan duanın ardından ilk siftahlarını yaptı. İlçe pazarında köylü vatandaşların ürettiği yöreye özgü hünnap, kestane, badem gibi ürünler ise büyük ilgi görüyor. Özellikle çevre il ve ilçelerden vatandaşlar pazarda satılan yöresel ürünleri almak ilçeye geliyorlar.