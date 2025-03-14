Pazarda "iyilik tezgahı" İhtiyaç sahipleri ücretsiz olarak alıyor
Bursa’da emekli öğretmen Ayşe Selmin Aydoğdu’nun (67), 2016 yılında, kullanmadığı ikinci el kıyafetlerini pazarda satıp, gelirini öğrencilere bağışladığı iyilik hareketi, zamanla sosyal sorumluluk projesine döndü. Çevresinden gelen hem ikinci el hem de kullanılmamış eşyalarla tezgahını büyüten Aydoğdu’nun sattığı, kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ile ayakkabılardan ihtiyaç sahipleri, ücretsiz olarak istediklerini alabiliyor.
Sınıf öğretmeni olan Ayşe Selmin Aydoğdu, emekli olduktan sonra da öğrencilerin hayatına dokunmaya devam etti. Bu kez bir eğitmen olarak değil, onların gönüllü bağışçısı olarak hayatlarında var olmaya devam eden Ayşe Öğretmen, 2016 yılında, kullanmadığı ikinci el kıyafetlerini pazarda satıp, geliriyle başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başladı.