Pazarda "iyilik tezgahı" İhtiyaç sahipleri ücretsiz olarak alıyor

"ÖĞRENCİYKEN ÇEKTİĞİM SIKINTILAR AKLIMA GELDİ"

Ayşe Selmin Aydoğdu’nun en büyük destekçisi olan eşi Nurettin Aydoğdu da şunları söyledi: “Üniversitedeyken genç yaşta babamı kaybettim ve bir şeyler kazanmak zorundaydım. Tavuk çiftliği ve temizlik yerlerinde çalıştım. Aradan yıllar geçti, emekli olduğumda, öğrenciyken çektiğim sıkıntılar aklıma geldi. Eşim bu işe başladı ve ona destek olabileceğimi düşündüm. Hakikaten öyle oldu. İşimizi biraz daha büyüttük, kaynaklar çoğaldı. Bilinçli olan eşimin ve benim arkadaşlarımız, çevremiz bize destek oldular. İznik Belediyesi de bize çok yardımcı oldu. Tezgah açmamız için yer sundu ve depo olarak kullanmak için bir dükkan verdi. Bu yaşta bu iş olmasa ne yaparım diye de düşünüyorum. Kışın sabah 7, akşam 18. Yazın sabah 6, akşam 20 arasında sürekli ayaktayız ve çok yoruluyoruz. Ama bu yorgunluğa değiyor” diye konuştu.





