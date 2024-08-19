Pazarda kilosu 40 TL! Yüzlerce kişiye bedava dağıttılar
Pazarda kilogramı 30-40 TL arasında değişine patlıcanı ücretsiz dağıttılar. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman, üretim fazlası yaklaşık 5 ton patlıcanı ilçe merkezinde halka bedava dağıttı. Patlıcanın ücretsiz dağıtıldığına inanamayan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi ile Soğanlıyörük Köyü'nde toplamda 25 dönüm arazide bu yıl ilk kez patlıcan üretimi gerçekleştirdi. Yalman geçtiğimiz ay mahsul almaya başladıkları patlıcanların üretim fazlası yaklaşık 5 tonunu yüzlerce vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı.