Pazarda kilosu 40 TL! Yüzlerce kişiye bedava dağıttılar

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman'ı örnek çalışmasından dolayı tebrik eden üreticilerden İsmet Koç ise üretimin daha da artırılmasını temenni etti. Koç konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Biz bugün Ereğli'de olmaz denileni yaptık. Ereğli'nin milli ve yerli patlıcanını ürettik. Bu gördüğünüz kasaların tamamı doludur. Bugün bin kişiye ücretsiz 5 ton patlıcan dağıttık. Pazarda patlıcan 30-40 lira, biz tarlada 20 liradan sattık. Elimizde ürün çok fazla. Hani diyorlar ya 'Ereğli'de tarım olmaz.' Tarımı gerçekleştirdik. Fazlalığını da vatandaşımıza hayrına ücretsiz verdik. Ziraat Odası Başkanımızı da tebrik ediyorum, kendisini kutluyorum, devamını da bekliyorum. İnşallah seneye biber, domates, soğan, sarımsak üreteceğiz. Tarlalarımızın yüzde 80'i boş, yazıktır günahtır. Gelin beraber üretelim, beraber yiyelim. Hem Türkiye kazansın, hem biz kazanalım, hem Ereğli halkı kazansın.”

Kdz. Ereğlili vatandaşların yoğun talep gösterdiği yaklaşık 5 ton patlıcan yaklaşık yarım saat içerisinde tükendi.