Pazarın en renkli tezgahı: 30 çeşidi var, 7 ay su içinde bekliyor
Aydın'ın önde gelen ürünlerinden olan zeytinin rengini mor lahana ve pancar kullanarak 6 aylık bir işlem sonucu mor ve pembe rengine dönüştüren pazarcı Mehmet Uyar'ın tezgahı semt pazarlarının en renkli tezgahı olarak dikkat çekiyor. Tezgahında yer alan 30 çeşit zeytinden farklı renkleri ile ayrılan ve vatandaşların beğenisini kazanan pembe ve mor zeytin çeşitleri 250 liradan alıcı buluyor.
Aydın'da zeytin satışı yapan Mehmet Uyar, semt pazarlarında 30 çeşit zeytin ile semt pazarlarının en dikkat çeken tezgahını kuruyor. Mor lahana ve pancar kullanarak, 6 aylık bir işlemle zeytinlerin mor ve pembe renklere dönüşmesini sağlayan Uyar'ın benzersiz yöntemi vatandaşların ilgisini çekiyor.