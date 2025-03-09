Pazarın en renkli tezgahı: 30 çeşidi var, 7 ay su içinde bekliyor

Zeytin işinden önce turşuculuk yaptığını ve mor ve pembe zeytin fikrinin o zamanlara dayandığını belirten Mehmet Uysal, "Bir ara mor lahana turşusu satıyordum. Baktım onun rengi suya karışıyor ve renk değişmesini sağlıyor. Ben de bunu zeytinde denedim. Yaklaşık 1,5 kilo zeytini o suyun içerisine kattım. 1-2 hafta kadar suyun içerisinde beklettim ve zeytin renk değiştirmeye başladı. Sonra bu süreyi uzattım ve renk tamamen değişti. Ondan oluyorsa pancardan da olur diyerek onda da aynı işlemi denedim. O da renk değiştirince mor ve pembe zeytinleri tezgahıma koyarak vatandaşlarla buluşturdum" dedi.



